“Zwarte piet is een karikatuur gebaseerd op racistische stereotypen. En dat is pijnlijk”, zegt bekende ethisch hacker Inti.

De voorbije week was er (opnieuw) enorm veel heisa over Zwarte Piet in Aalst. Die blijven pikzwart in Aalst, ondanks de verontwaardiging die daarover bestaat. Wanneer Jongsocialist Michael Bal daarop kritiek had, kreeg hij een pak verwijten naar zijn hoofd op sociale media. Bekende Aalstenaar en ethisch hacker Inti De Ceukelaire begrijpt nochtans wat Michael Bal zegt. “Vrijheid van meningsuiting, dat is óók commentaar kunnen geven op een kinderfeest. Of tradities. Jammer genoeg valt daar hier in Aalst weinig discussie over te voeren of je wordt afgeschreven als cultuurhater of ‘linkse’ rat die alles wilt kapotmaken”, zegt De Ceukelaire. “Het zij zo. Door jaarlijks mijn mening openbaar te maken ga ik méér respect verliezen dan winnen. Maar dat gaat mij niet tegen houden. Want de schaamte wordt elk jaar groter.”

Stereotypen

“Zwarte piet is een karikatuur gebaseerd op racistische stereotypen”, vindt ook Inti. “En dat is pijnlijk. De mensen die zwarte piet graag zien én willen behouden zijn daarmee zéker niet allemaal racisten - maar het is niet omdat iets niet racistisch bedoeld is, dat het zo niet kan ervaren worden. Als (ex-) zwarte piet impersonator kan ik daar zeker wel van meespreken. Ik begrijp de terughoudendheid voor verandering. Een (terechte) vraag die vaak gesteld wordt is waar het stopt: is dit censuur? Wat is het volgende? Ergens begrijp ik die defensieve reactie. Zeker in Aalst, waar de vrijheid van meningsuiting waaronder ik deze post schrijf, primeert, is dat een zéér gevoelig punt”, zo schrijft Inti op sociale media.

“En dan komt de realiteit. Kinderen die worden gepest omdat ze ‘van chocolade zijn gemaakt’, of als clowneske zwarte piet worden neergezet. En zelf al geef je geen jutten zak om die kinderen: internationaal is het simpelweg iets wat ik niet uitgelegd krijg. Écht niet. Ik word er zó vaak mee geconfronteerd en élke keer moet ik krampachtig gaan uitleggen waarom een kinderfeest nog altijd berust op een zwarte slaaf karikatuur. En dat aanhangers dan elk jaar opnieuw met excuses komen zoals ‘het is geen slaaf, het is een hulpje!’, of ‘ja maar iedereen ziet hem graag!’, of ‘ja maar hij is zwart van het roet (maak hem dan een roetpiet!)’”, aldus Inti. “Elke keer opnieuw probeer ik context te scheppen en uit te leggen dat het tijd nodig heeft, maar als ik zie dat bepaalde politieke figuren er een sport van maken om persberichten uit te sturen over hoe zwart de piet in hun stad dit jaar wel niet is, schaam ik mij voor mijn stad waar ik zó verliefd op ben.”

Gitzwart

“Ik vraag niet veel. Als bepaalde sinten er op staan dat hun volledige pietenbende gitzwart is, dan is dat niet verboden. Als we krampachtig willen vasthouden tradities gebaseerd op een verouderde klassenstand, dan kan dat. Ik zal de mensen die opgegroeid zijn met zwarte piet en dat zo graag willen behouden niet verwijten van racisme”, zegt hij. “Maar ik zal wel de mening aangaan dat de traditie waarmee ik ben opgegroeid als kind berust op verouderde stereotypen. En ik zal die mening blijven verkondigen. Dat is evenzeer mijn recht. Ik zal weigeren om dit te koppelen aan een politiek discours, iets wat voorstanders van zwarte piet naar mijn mening méér doen dan tegenstanders. Ik zal blijven pleiten voor de zéér toegankelijke en makkelijke alternatieven, zoals de roetpiet, die naar mijn mening de traditie volledig in stand houdt. En ik ga dit volgend jaar opnieuw doen. Zonde. Want ja, het is een kinderfeest. Maar wél een kinderfeest voor iedereen.”

