Zware vechtpartij tussen verschillende personen, volgens getuige lag er ook (nep)wapen op straat

De vechtpartij gebeurde rond 23.00 uur gisterenavond in Aalst. Enkele personen hielden er plots halt waarna het stevig uit de hand liep en er rake klappen vielen. Volgens een getuige zouden de daders na enkele minuten gaan lopen zijn en lieten ze hierbij een auto achter. De sleutels lagen in het midden van de weg en er lag ook een wapen op straat. Of het om een echt wapen ging of een replica is niet duidelijk. De politie kwam meteen ter plaatse en is een onderzoek gestart. Ook het parket is bezig met een onderzoek. Waarom de vechtpartij plaats vond of wat de aanleiding was voor het gevecht is niet duidelijk.