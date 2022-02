Zware uitslaande industriebrand in Gijzegem

Aalst Jan De Nul laat Voltaire te water: “Van top tot teen even hoog als de Eiffelto­ren”

Jan De Nul, het bekende baggerbedrijf met kantoren in Aalst, heeft haar nieuw schip Voltaire te water gelaten in de COSCO Shipping-scheepswerf in het Chinese Nantong. De Voltaire beschrijven gaat niet zonder superlatieven. Met een hijscapaciteit van meer dan 3.000 ton, een dek zo groot als een voetbalveld en zeer lange poten kan de Voltaire installatiewerken in waterdieptes tot 80 meter uitvoeren.

31 januari