Zussen Astrid en Sigrid starten met Wabi Sabi in Hofstade: “Massage en ontspanning, voor lichaam én geest”

Lang voordat Wabi Sabi hip werd, koos Sigrid deze naam al voor haar winkel en coaching praktijk. “Wabi Sabi is een Japans begrip. In zijn puurste vorm leert het je iets over de schoonheid van imperfectie. Geen evidentie in onze huidige tijd waarbij velen perfectie lijken na te streven”, vertelt Sigrid. “Wij geloven sterk in de zelfhelende en regulerende kracht van het menselijke energiesysteem. Door alle uitdagingen van het drukke moderne leven, is het echter voor ons lichaam moeilijker dan ooit om onze energie in balans te houden. Met onze behandelingen brengen we jouw energiesysteem tot rust of geven we het een boost zodat het zich kan herstellen.”

Volledig scherm Wabi Sabi - Astrid & Sigrid © RLA

Voetbadritueel

Een massage, een voetbadritueel of energetische balansoefeningen brengen je lichaam en geest tot rust en bevorderen de bloedsomloop, de lymfedoorstroming en de afvoer van afvalstoffen. “Dit komt je immuniteit ten goede. Ook blokkades, stress en pijn worden door aanraking, druk en stimulatie verzacht. Dit heeft een invloed op je mentale welbevinden. Wil je extra in de diepte werken, dan kan je een Aura-Soma sessie volgen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van meer dan 100 kleurencombinaties in een vloeibare oplossing van olie en water, gekruid met natuurlijke ingrediënten. Tijdens de sessie kiest de klant intuïtief 4 flesjes. Aan de hand van de kleuren die iemand kiest kun je zien wat er leeft, waar ze vast zitten, wat hen beroert, waarover ze twijfelen. De kleuren bieden naast inzicht in de situatie, steeds mogelijke oplossingen. Iedereen (ook tieners, pubers en jongeren) heeft baat bij deze speelse, milde en respectvolle werkwijze”, zeggen de zussen.

Dotpainting

“Om nog meer voeling te krijgen met jouw persoonlijke energie organiseren we creatieve ateliers. We maken samen juwelen, aquarellen of dotpainting. We begeleiden je om expressie te geven aan je essentie. Niets moet en véél kan”, zeggen Sigrid en Astrid. “Zelfzorg is de nieuwste vorm van gezondheidszorg en zeker à la Wabi Sabi. Wij houden bewust onze tarieven betaalbaar om de mensen te stimuleren om regelmatig langs te komen. Volg je een sessie ‘energetische balansoefeningen’ dan leren we jou handgrepen die je dagelijks praktisch kan gebruiken om je energie in balans te houden. Wij hebben een certificaat van de Belgische Massagefederatie als massage- en energetisch therapeut. Al onze behandelingen zijn er op gericht om een gezondere, meer vitale en authentiekere versie van jezelf te maken. Wij ondersteunen jou hierbij en zetten je op weg. Je energetische systeem doet de rest. En bovenal doen we dit vanuit de Wabi Sabi filosofie. We koesteren onze imperfecte zelf en omarmen haar schoonheid.”

Meer op www.wabisabi.astridsigrid.be.

