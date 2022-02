Zus van slachtoffer wist al twee jaar dat meervoudig moordenaar Osman Calli vrij rond liep: “Zijn zoon heeft het verteld net voor hij zijn vader in Turkije ontmoette”

AalstBianca Blendeman, de zus van Wendy die om het leven werd gebracht door Osman Calli (63), wist al twee jaar dat de moordenaar van haar zus op vrije voeten was. Zij vernam het nieuws van haar neef, de zoon van Wendy, die in die fatale nacht in 2004 mocht blijven leven van zijn vader. Twee jaar geleden zocht de zoon zijn vader in Turkije op. “Zijn vrijlating na amper 15 jaar was voor ons een ware slag in het gezicht, en zeker omdat het gerecht in België van niets wist", zegt Bianca.