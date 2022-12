Zus onthult herdenkingsbord voor Celio (11), die stierf onder truck: “Ik word al drie jaar wakker naast een lege kamer. Diezelfde leegte heeft hij achtergelaten in ons hart”

Voetbal tweede nationale A Carl De Geyseleer (E. Aalst) na complete offday tegen Oostkamp: “Ik neem nederlaag op mij”

Wat een offday was dat voor Eendracht Aalst tegen Oostkamp. Na een doelpunt van Declerck waren de Ajuinen vroeg in de match op achtervolgen aangewezen. Toen thuisdoelman Swinnen halfweg de eerste helft voor handspel werd uitgesloten en Canoot uit vrijschop scoorde, was de match gespeeld en de eerste thuisnederlaag onafwendbaar. Vanhaeren en Claeys diepten met rake kopballen de kloof verder uit.

17:27