Zuivelhoeve Keymeulen kiest voor vaste stek in de Kattestraat: “We beleven een heropbloei van de Aalsterse binnenstad”

Aalst17 winkelpanden stonden er in de Kattestraat leeg een jaar geleden, maar een voor een raken ze allemaal ingevuld. De laatste nieuwe aanwinst in Zuivelhoeve Keymeulen, die van zijn pop-up een vaste winkel maakt met kleurrijke ijsjestoog, ambachtelijke kazen, yoghurt, melk en boter. In het stadscentrum van Aalst is er weer vertrouwen om te ondernemen, de handelaren geloven er weer in: “Het stadsleven is weer op gang gekomen.”

Na vier weken volop verbouwen gooit Zuivelhoeve Keymeulen de deuren van z’n Aalsterse hoevewinkel weer wijd open. Het zuivelbedrijf uit Hofstade ruilt hiermee de titel van ‘pop-up’ in voor een gevestigde waarde in de Kattestraat 55. Het nieuwe winkelconcept biedt extra ruimte voor zelfbediening en je kan er ter plaatse genieten van de zuivelse lekkernijen. De zuivelhoeve heet alle Aalstenaren vanaf de Topdag op zaterdag 7 mei welkom.

17 panden leeg

“De binnenstad beleeft een heropbloei. Vorig jaar stonden er nog 17 panden leeg in de Kattestraat, nu gaat het nog maar om een paar lege winkels. Het is totaal niet te vergelijken met een jaar geleden, de sfeer is anders. Er is geloof en vertrouwen. Het is een aandachtspunt voor winkeliers dat ze naast verkoop ook voor beleving zorgen. Wij kiezen voor een terras en verkopen ijsjes. Dingen die je online niet kan bestellen. Echt genieten”, zeggen Joost en Lieven.

Ook Pieter Van Houcke van de Aalsterse stadsdienst Economie ziet die trend. “Het stadsleven is weer op gang gekomen na corona en het stadscentrum kan weer op volle kracht draaien. De mix van winkels, cultuur, scholen, de aanwezigheid van de stedelijke administratie en horeca, dat is de sterkte van Aalst en die dingen zijn allemaal teruggekeerd. Starters zien dat en kiezen voor de passage die er weer is in de winkelstraten”, zegt Pieter Van Houcke.

Volledig scherm Lieven en Joost Keymeulen. © RLA

Boerderijleven

“We willen het boerderijleven hier laten kruisen met het stadsleven”, vertelt zaakvoerder Lieven Keymeulen. “Een plek waar Aalstenaren tot rust kunnen komen, maar met alle faciliteiten van een stad”, vult z’n broer en eveneens zaakvoerder Joost Keymeulen aan. Wie binnenstapt bij Zuivelhoeve Keymeulen waant zich meteen op ‘den buiten’. Met al het lekkers wat de boerderij te bieden heeft: ambachtelijke kazen, yoghurt, melk, boter, en een zelfbedieningstoog barstensvol heerlijke zuiveldesserts. En uiteraard ook het befaamde Keymeulen hoeve-ijs op een hoorntje of in een potje, te kiezen uit de nieuwe kleurrijke ijstoog. Aangevuld met een nog breder assortiment streekproducten van bevriende boeren of lokale producenten. Van al dit lekkers kan nu ook gezellig ter plaatse gesmuld worden aan de boerderijtoog, of buiten op het terras.

Zuivelhoeve Keymeulen bouwt hiermee verder op een traditie van meer dan 80 jaar. Al jaar en dag met hun vertrouwde stek in Hofstade, de laatste jaren uitgebreid met verkooppunten op markten, buurderijen, en bij bevriende lokale winkels. En nu ook met deze laatste nieuwe tentakel in hartje Aalst. Hierdoor sluit ook de tijdelijke winkel die ingericht werd tijdens de werken, aan de overkant van de Kattestraat.