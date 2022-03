Zorgstad Aalst houdt ‘Health Hub’ boven doopvont: “In een latere fase naar de Siesegem”

Internationaal

“Wie twijfelt nog aan het belang van een sterke zorgeconomie na de coronacrisis? De wereldwijde rush voor medische hulpmiddelen was ongezien. Het is daarom tijd dat we ook in Vlaanderen meer ruimte maken voor bedrijvigheid in die sterke sector. De innovatiehub wil een hefboom zijn voor de te verwachten verdere groei in zorg en gezondheid”, zo zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het consortium wil ondernemerschap, innovatie en samenwerking binnen de sector stimuleren door aan startende en groeiende bedrijven de plaats, de expertise en het netwerk te voorzien om hun bedrijf uit te bouwen, zowel nationaal als internationaal. Het project wordt niet alleen een ruimtelijke realisatie of een economisch verhaal, maar het wordt een gemeenschap van gelijkgestemde zielen met dezelfde ambitie dat het welzijn van het volk de hoogste wet moet zijn, ‘Salus populi suprema lex esto’”, aldus burgemeester Christoph D’Haese.