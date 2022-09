Zonnestraat is voortaan schoolzone: “Nieuwe school, dus is het extra opletten”

De wegmarkeringen kwamen er op vraag van de school. Het duurde even, maar de stad heeft ze op 1 september uiteindelijk toch aangebracht. De Zonnestraat is nog de enige straat van de Wallenring waar het autoverkeer nog in twee richtingen mag. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Met de opening van de nieuwe school is het extra opletten. “Het is goed dat we benadrukken dat het hier om een schoolzone gaat”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Op deze manier hopen we dat de schoolgaande jeugd op een veilige manier zich kan voortbewegen in de schoolomgeving en vragen we het verkeer daar om alert te zijn.”