Zomerse wijntjes drinken op het lenteterras in ‘Dé Schuur’ in Aalst

Herdersem Foodtruck­fes­ti­val en zomerbar in Herdersem: “Haute cuisine hotdogs, Mexicaanse hapjes en muffins, maar ook veel lekkere drankjes”

In het weekend van 11 en 12 juni is er een foodtruckfestival in de Kouterbaan in Herdersem. In augustus en september kan je op dezelfde locatie nog meer genieten van de zomerse vibes want dan opent er een pop-up zomerbar.

14:44