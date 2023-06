Zomerbar naast je deur: gezellig, of toch vooral een last? Na Bredene en Kanegem ook gedwongen sluiting in Aalst

’T hof in Bredene, Summer of C in Kanegem en Bloom in Aalst: wie deze zomer dacht te genieten van een drankje in deze zomerbars is eraan voor de moeite. De drie zaken mogen hun deuren de komende maanden niet (meer) openen na klachten van buurtbewoners. Zij vrezen dat de zomerbars een verstoring van de rust en geluids- en parkeeroverlast met zich zullen meebrengen. De uitbaters zijn er het hart van in.

Daar is het warme weer en daar zijn ook weer de zomerbars. Voor vele mensen zijn ze een plek om samen te komen met vrienden of familie en te genieten van een fris drankje onder een stralende zon of op een zwoele avond. Maar blijkbaar ervaart lang niet iedereen dat zo. Sommige mensen zien dan ook liever geen zomerbar openen naast hun deur.

Zo besliste de Raad van State vrijdag de vergunning van Zomerbar Bloom in Aalst te schorsen. De reden: een klacht van de buren, die vreesden dat Bloom een openluchtdiscotheek zou worden en bovendien het waardevol agrarisch landschap zou verpesten. “Dat is nooit onze bedoeling geweest”, verklaarden de uitbaters. “Het enige dat wij willen zijn, is een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud. Steeds met respect voor de buurt en natuur, dit alles in goede verstandhouding met het stadsbestuur.”

Tomorrowland

Hetzelfde verhaal klonk in Bredene, bij zomerbar ‘t Hof. Net als Bloom kreeg uitbaatster Nathalie Dumon (44) wel een vergunning van de gemeente, maar werd er bezwaar tegen aangetekend door buurtbewoners. “Die buur is rondgegaan in de buurt om te vragen of mensen een petitie wilden ondertekenen. Er werd verteld dat hier een dancing zou komen”, vertelt Nathalie. Voor haar zit er momenteel niets anders op dan wachten op een beslissing van de provincie. Zolang de klacht niet is behandeld, mag 't Hof niet opengaan. Maar die behandeling zou tot vier maanden kunnen duren. “Tegen dan is de zomer al voorbij”, zucht Nathalie.

Ook de uitbaters van Summer of C bij B&B Pastorie Caeneghem moesten een grote teleurstelling verwerken. De zomerbar in Kanegem zou dit jaar voor de zesde keer georganiseerd worden, maar dit jaar kreeg bezieler Stijn Verhalle geen uitbatingsvergunning van de stad Tielt. In de eerste plaats omdat verschillende buren geluidsoverlast vrezen. “Nu klinkt het bijna alsof het hier elke dag Tomorrowland is, maar dat is echt niet zo”, zegt Stijn. “In de loop van maart heb ik de buren uitgenodigd voor een gesprek en toen leek iedereen bereid om wat water bij de wijn te doen. Helaas was het omgekeerde waar.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.