Zomerbar De Loereman opent de deuren: “Zon, lekkere pizza en zelf gebrouwen Loereman-bier”

“Zomerbar De Loereman in Baardegem opent op 12 mei en sluit weer op 4 september. We zijn alle dagen open vanaf 14 uur en op zondag vanaf 11 uur”, zegt Tom Chanet. Je kan iets komen drinken en iets eten. “Vanaf dit jaar zijn er pizza’s. Wat betreft onze dranken is de grootste blikvanger ons eigen bier. We hebben een eigen biertje gebrouwen met ‘loerenhop’, een hopsoort die vroeger in de streek veel geteeld werd. Deze hop was verdwenen, tot leerkrachten van het Lyceum in Aalst toch nog wat plantjes terugvonden in het buitenland en de plant weer begonnen te kweken. Het is deze hop die ons Loereman-bier smaak geeft. Het is - voor zover we weten - het enige bier met loerenhop. Het is een blond biertje met 7% alcohol.”