Zomerbar Bloom moet dicht van Raad van State: “Dit voelt heel onrechtvaardig aan”

GEHEIMEN VAN DE STADSGIDS. Het Aalst van Tom Vaneessen (39): “Hier drink je koffie met zicht op de hele geschiede­nis van de stad”

Niemand kent de trekpleisters van een stad beter dan de stadsgids, maar waar gaan zij zélf eten, drinken en ontspannen? We vroegen het aan Aalsters stadsgids Tom Vaneessen (39). Hij verklapt ons zes ‘verborgen’ plekken in de Ajuinenstad, weg van de platgereden paden. “Sommige dingen liggen zo voor de hand dat je er blind voor wordt. Zoals deze prachtige rustplek, voor iedereen toegankelijk maar toch zo rustig.” En wist je dat Aalst een café heeft dat vroeger een steegje was?