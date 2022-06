Zomerbar Bloom aan Affligemdreef opent vrijdagavond: “Tot rust komen en genieten”

Een bloemenweide, lekkere tapas en drankjes met een streepje muziek op de achtergrond. Het wordt weer een zomer lang genieten op de weide van zomerbar Bloom, op een steenworp van sportcomplex Zandberg en de naburige padelvelden in Aalst. “De opstelling is wat anders dit jaar, nu benutten we het volledige terrein. De zomerbar opent op 17 juni tot en met 31 augustus”, zeggen Bart Guns en Tom De Coster. “De eerste editie was wel een succes, alleen wat jammer van het weer. Alles blijft hetzelfde. We willen dat de mensen hier tot rust kunnen komen in een fijne omgeving. Er is een grote fietsenstalling. We hopen op vele zonnige dagen. De tapaskaart wordt regelmatig vernieuwd, de mensen moeten zich laten verrassen. Er zijn ook optredens, maar altijd rustige muziek dat hier past”, zeggen ze. De ‘Grand Opening’ van zomerbar Bloom nu vrijdag start om 16 uur.