Zo zal het carnavalskostuum van Aalsters burgemeester D’Haese er uitzien: “Vedrom mè groeiten trom”

“Vedrom mè groeiten trom! We maken ons klaar voor de drei zotte daugen. Goesting – check. Kostuum – check. Hier alvast het ontwerp van het kostuum. Zo zal ik zondag na 3 jaar opnieuw carnaval vieren samen met de Aalstenaars. Het ontwerp is dit jaar van de hand van Bram De Baere. En het zit hem natuurlijk in de details. De verlichte hoed is gedecoreerd met de laser gefabriceerde carnavalsfiguren uit de nieuwe huisstijl. De kleuren van de broek en vest zijn onze stadskleuren. Detail: De trommel bij deze outfit ging trouwens al mee in de stoet in het gezegende jaar 1976, toen met de groep ‘ De galante Moilentrekkers’”, zegt de burgemeester. “Het geheel sluit nauw aan bij mijn vorige carnavalskostuums. Een historische persiflage op oude burgemeesterskostuums uit de jaren 1800. Voor de prachtige uitvoering tekenden Patrick en Sandy. Bedankt.”