Zit Erembodegem binnenkort zonder zaal? “Parochiezaal zal quasi zeker afgekeurd worden door brandweer”

Uitbergen Verdachte van dodelijke steekpar­tij in Uitbergen weer vrijgela­ten

De verdachte die maandagavond werd opgepakt na een dodelijke steekpartij in Uitbergen is opnieuw vrijgelaten. Hij zou niets met de zaak te maken hebben, buiten dat hij de 34-jarige Tom, zijn goede vriend, naar het ziekenhuis in Aalst heeft gebracht. Er is nog steeds geen nieuwe verdachte aangehouden in de zaak.

16:05