Zingende kerstmannen, betoverende verlichting, vuuracts: “Magische avond dankzij ‘Aalst Twinkelt’”

STRAFPLEI­TERS. Anthony Mallego (39), advocaat op het ‘proces van de eeuw’ rond aanslagen in Brussel: “Ik heb in mijn 15 jaar al serieus wat dingen gezien, maar dit blijft een halluci­nant dossier”

Piet Van Eeckhaut, Jef Vermassen... Aalst is altijd al een stad geweest van topadvocaten. Anthony Mallego (39) is goed op weg om in dat illustere rijtje bij te treden. Hij was al advocaat in 20 moordzaken en er passeren er nog weinig met een nationale impact waar Mallego geen partij verdedigt. Op het ‘proces van de eeuw’ rond de aanslagen in Brussel staat hij drie slachtoffers bij. Hij is ook de advocaat van de zonen van de vermoorde politica Ilse Uyttersprot. “Een goede advocaat in het strafrecht is niet eentje die belooft dat hij je overmorgen zal vrij krijgen.”

