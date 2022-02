Zeventien jaar geleden werden de oma en mama van Shauni (20) door Osman Calli om het leven gebracht, nu is dader al twee jaar vrij: “Hij geniet van het leven, terwijl wij met trauma zitten”

AalstShauni De Cooman (20) was amper drie jaar oud toen ze in 2004 haar oma en mama Wendy Blendeman vermoord aantrof in hun huis in Nieuwerkerken, na de dodelijk raid van Osman Calli. Haar vader Henri De Cooman overleefde de aanslag. Nu Calli weer vrij rondloopt in Turkije speelt de gruwelijke film zich opnieuw voor haar ogen af. “Ik kan gewoon niet begrijpen dat iemand die tot zoiets in staat is en levenslang krijgt, na vijftien jaar weer vrij is.”