Zesde keer ‘Criterium van de eeuwige vlam’ op Autoloze Zondag: “Ritjes rond het Koningin Astridpark”

“In het ‘Klein Parksken’ is er die dag een tweedehandsmarkt vanaf 11 uur. Rond het parkje is er ‘koers’! Korte ritjes van maximum vijf rondjes, haalbaar voor iedereen. We voorzien alle mogelijke reeksen als het maar op wiel(en) is, maar niet gemotoriseerd natuurlijk. Liefst inschrijven vooraf zodat we de verschillende reeksen kunnen plannen”, zegt de organisator. Graag mailtje naar tom@fietserij.be met vermelding van naam en de reeks waarin je wil deelnemen. Helm is wel verplicht. Winnaars gaan naar huis met eeuwige roem en een mooie medaille.