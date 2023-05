Zes fotografen tonen hun werk: “Zes verschillende invalshoeken, stijlen en talenten”

Beklaagde vecht veroorde­ling voor dronken sturen aan in rechtbank, maar wordt tijdens procedure opnieuw onder invloed staande gehouden

Een man is maandag bij verstek veroordeeld tot een celstraf van drie jaar nadat hij voor de zoveelste keer dronken achter het stuur werd betrapt. De man was op 24 januari van vorig jaar veroordeeld voor rijden onder invloed, maar ging in beroep, het is net op dat moment dat de man opnieuw onder invloed gepakt werd van alcohol.