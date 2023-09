Zelfplukdag op bioboerderij De Loods: “Biogroenten en bloemen rechtstreeks van het veld”

90% van bewoners Arendwijk ontevreden over circulatie­plan: “Alle verkeer gaat langs de scholen. Heel raar”

Het nieuwe circulatieplan in de Arendwijk in Aalst blijft de gemoederen beroeren. In een enquête die 180 buren invulden, is 90% zeer negatief over de doorgevoerde veranderingen. “Als je ziet hoeveel mensen het plan afwijzen, dan is er toch een probleem”, vindt Andreas Verleysen, actief bij Groen en het actiecomité. De andere wijkbewoners stemmen in en geven meteen nog een paar andere pijnunten.