Zeldzame wilde orchidee in bloei in stadspark: “Resultaat van 30 jaar maaibeheer”, zegt Bart Backaert

“30 jaar geleden zijn we er al mee begonnen. We maaien bewust op tijdstippen in het jaar die we uitkiezen en halen het gemaaide gras weg. Zo verschralen we de grond, maken we het voor grassen moeilijker en geven we kruiden en bloemen meer kansen”, zegt Bart Backaert, man achter het groenbeheer in Aalst. Verschillende steden en gemeenten kwamen al kijken hoe Backaert het aanpakt in Aalst en hij is een van de grote voorbeelden van de actie ‘Bye Bye Gazon’, dat pleit voor meer biodiversiteit in Belgische tuinen.