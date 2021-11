Yunus (36) sterft enkele dagen na zinloos geweld in ziekenhuis: “Dit is pure moord op crème van een gast”

De feiten speelden zich af omstreeks 1.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag in het centrum van Aalst. Yunus was met een vriend iets gaan drinken en daarna te voet op weg naar huis. In de Lange Zoutstraat liep het mis en werd hij omsingeld door vier personen. Enkele minuten later kwamen er nog eens zeven personen bij, en bleven ze de dertiger maar schoppen op zijn hoofd. Woensdagavond overleed Yusuf in het UZ in Jette aan zijn verwondingen, een mokerslag voor de familie. “Toen hij bewusteloos op de grond lag, zijn ze blijven schoppen op zijn hoofd, hierdoor was zijn schedel verbrijzeld”, zegt zijn broer aangeslagen. “Wie dit gedaan heeft, noem ik geen mensen meer, mijn broer had helemaal niets misdaan op dat moment.”