Yordi vindt podium prinsenverkiezing groot genoeg: “Al die afmetingen zijn doorgesproken met de stad”

AalstOp sociale media was er wat heibel ontstaan over het podium van de prinsenverkiezing in Aalst nu zaterdag. Het podium was nog niet volledig opgesteld of daar was de eerste commentaar al: ‘veel te klein, Aalst onwaardig’. De volgende prins carnaval Yordi vindt het podium wel oké.