‘Yordi van café Melody’ entertaint zaterdagavond de hele Aalsterse Grote Markt: “Mijn mama en tante zijn nerveuzer dan ik”

Aalst Je kan weer griezelen in The Horror Maze: “In elke kamer een nachtmer­rie”

Nog tot 10 november kan je een bezoekje brengen aan The Horror Maze in café Coaster. Uitbater Kristof Den Herder bouwt ieder jaar een griezeldoolhof en hij heeft zichzelf weer overtroffen. Thema deze keer is ‘nachtmerrie’. Vorig jaar bezochten 2.700 mensen The Horror Maze in Aalst.

4 oktober