Yordi is Aalsters prins carnaval 2023: “Prachtig weer en 4.000 feestvierders”

AalstHet is gebeurd. Yordi Ringoir, Yordi van de Veirkemert, is prins carnaval van Aalst 2023. Prachtig weer, een nieuw programma en meer dan 4.000 feestvierders: meer was er niet nodig om van de eerste openluchteditie van de verkiezing prins carnaval een topavond te maken.

De show werd afgetrapt door de zelf uitgeroepen cafeekesprinsj Sjalen. Toen carnaval eerder dit jaar niet kon doorgaan, werd zijn spontane en ludieke actie gewaardeerd. Hij zorgde voor een geslaagde opwarmer van de avond. Kandidaat Prins Carnaval Yordi maakte een originele (video)entree als steward, waarna hij, begeleid door de Mazjoretten en Met Vel en Gamel, richting het podium trok.

Wendy Wauters beleefde haar vuurdoop als nieuwe voorzitter van het feestcomité. De presentatie was in handen van twee ‘ervaringsdeskundigen’: Christophe Troch en Tom Vermeir, beiden Prins Carnaval geweest.

Winnaars 2020

Ze hebben er even moeten op wachten, maar de groepen die in 2020 de hoofdprijs in de wacht sleepten werden tijdens de avond in de bloemetjes gezet en ontvingen hun oorkonde. Iets dat normaal tijdens het Driekoningenfeest begin januari gebeurt, maar om welgekende redenen kon dat niet eerder doorgaan. Het publiek kwam helemaal in de sfeer door de groepen die elk hun stoetliedje nog eens mochten brengen. De winnaars van 2020 waren De Schoitkitten (kleine groepen), Krejeis (middelgrote groepen) en Possensje (grote groepen).

Ook met een jaartje vertraging, maar de Aalsterse Gilles verdienden tijdens de avond een plekje in de spotlights. In 2021 vierden ze hun 50-jarig bestaan en brachten daarom hun aloud gekende bezemdans op het podium. Zij mogen zich vanaf nu ‘een Koninklijke Maatschappij’ noemen.

Switch op z’n Oilsjters

Nieuw dit jaar was het verdwijnen van de traditionele theoretische proef voor kandidaat Prins Carnaval Yordi Ringoir. Tot 2020 kregen kandidaten de ochtend van de verkiezingsshow een schriftelijke proef voorgeschoteld die hun kennis over Aalst en carnaval test. Die proef werd dit jaar vervangen door een nieuw concept: een quiz met showelement op het podium, ‘Switch’ op z’n Oilsjters. Gelegenheidsquizmasters waren onder meer Herman Schelfaut, de mama van Yordi, de burgemeester, Hilde en Veerle Sergant, ex-Prins Carnaval Gary en Marc De Bruecker. Hij haalt 9 op 10 op de kennisproef, een score waarmee hij eindigt op plaats 1.

980 dagen Prins

De Prinsengarde en de Prinsencaemere zetten de markt in vuur en vlam met een medley. Daarna was het de beurt aan Prins Carnaval 2020 Yvan De Boitselier die voor een emotioneel slotstuk van zijn termijn zorgde. Met 980 dagen duurder zijn prinsenjaar veel langer dan verwacht. Hij brengt zijn ingetogen afscheidslied op pianotonen van ‘Candle in the wind’. Ook hij wordt in de bloemetjes gezet en krijgt een fotoboek vol tekstjes van Aalstenaars die een rol hebben gespeeld tijdens zijn prinsenjaar. “Wat Yordi hier gaat brengen, is ongezien. Hij is meer dan een waardige opvolger!”, aldus Yvan.

Veirkemert op de Grote Markt

Omstreeks 22.50 uur was het tijd voor het hoogtepunt van de avond met de show van kandidaat Yordi van de Veirkemert. En vanavond lag die Veirkemert ook even op de Grote Markt. Daar opende Yordi zijn show toepasselijk met zijn levensverhaal. “In moi en in aa, zitj Oilsjters DNA” was een ode aan ons DNA én aan de nieuwe Aalst Carnaval huisstijl. Fantastische decors, ijzersterke liedjes en de snelste kostuumwissels ooit: Yordi en zijn team brachten spektakel van de bovenste plank.

Prins Yvan overhandigde de scepter aan Yordi waarna die zich officieel Prins Carnaval 2023 mag noemen. “Ik ben blij dat het geen strijd was, want ik wil al heel m’n leven Prins Carnaval worden. En dit maak je maar 1 keer in je leven mee. En dat allemaal dankzij jullie, Oilsjteneers”, aldus een fiere Yordi Ringoir.

“Aalst zal nooit de eerste prinsenverkiezing op de Grote Markt vergeten. Een dikke proficiat aan Prins Yordi en aan alle feestvierders die opnieuw bewezen hebben waarvoor Aalst Carnaval staat: plezier, respect en creativiteit”, klinkt het bij burgemeester Christoph D’Haese.

