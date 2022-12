Yanni (19) start als personal trainer: “Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar draait het allemaal om”

Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar draait het allemaal om bij Yanni. “Ik wil vooral mensen fitter maken, hen een beter leven te geven. Het doel is om hen gezonder te maken waardoor ze zich ook beter beginnen te voelen. Sommigen willen kilo’s kwijt geraken, anderen spieren opbouwen, nog anderen trainen voor een betere conditie. Het kan eigenlijk allemaal”, zegt Yanni. “Ik begon zelf met fitness in 2018 en kampte toen met overtollige kilo’s en voelde mij niet zo goed in mijn vel. Mijn zelfvertrouwen en zelfbeeld waren heel laag. Ik heb dat op een positieve manier kunnen omdraaien door fitness te ontdekken en te beginnen trainen. Vanaf dag één wist ik: dit is mijn ding. Ik geloof enorm in het positieve effect van sporten op het leven van mensen.”