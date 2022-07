Wout Van Aert past voor Natourcriterium in Aalst: "Jammer, maar we begrijpen het”

Aalst Vooruit voor onbemande camera’s in stadscen­trum Aalst: “Zwaar vrachtver­keer blijft op ongepaste tijden door de stad rijden”

Vooruit Aalst hoopt dat er snel werk wordt gemaakt van onbemande camera’s in het stadscentrum van Aalst en in drukke dorpskernen. In Aalst mag er geen vrachtverkeer door het stadscentrum bij de start en einde van de schooldagen, maar er is te weinig controle volgens de partij. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) liet al weten voorstander te zijn van een invoering van camera’s.

