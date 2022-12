Workshop stand-upcomedy met Bas Birker: “Ben jij de grapjas van de familie?”

De cursus start in april. “Ben jij de grapjas van de familie? Ben je een podiumbeest of wil je dat graag worden? In deze cursus ontdekken we jouw specifieke kwaliteit binnen comedy. Hoe bedenk en schrijf je een goede grap? Hoe brengen we deze op het podium? We ontdekken het belang van timing, interactie en charisma. Afsluiten doen we met een toonmoment. Dit gaat door op zondag 7 mei en is gratis. De inschrijving hiervoor opent op een later tijdstip”, zegt CC De Werf.