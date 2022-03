Workshop in Utopia: Material Girls maken ‘smiley wandtapijtjes’

Basketbal BNXT-League - Elite Silver Adriaan Schets (Okapi Aalst): “De verbeten­heid is aanwezig om elke wedstrijd te winnen”

Okapi Aalst speelt in één week tweemaal tegen Leeuwarden en ontvangt tussendoor op woensdag Yoast Bemmel, de ploeg van coach Paul Vervaeck. Okapi wil in deze Elite Silver alles winnen, al was het maar om een moeilijk seizoen definitief achter zich te kunnen laten. “De verbetenheid om het maximum uit het seizoen te halen is groot”, meent assistent-coach Adriaan Schets.

24 maart