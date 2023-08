Workshop aan bibfiliaal Terlinden: “Verhaaltje uit de zee en vis knutselen”

Waar N-VA in Antwerpen meeloopt in de pride, krijgt Aalst nog altijd geen regenboog­ze­bra­pad: “Als ze in de Schelde springen, moeten wij dan in de Dender duiken?”

Een foto van N-VA-voorzitter Bart De Wever met een regenboogpet op de Pride in Stockholm en heel wat N-VA-kopstukken op de Antwerp Pride afgelopen weekend. Terwijl in Antwerpen de gelijkwaardigheid gevierd werd, blijft Aalst de enige centrumstad zonder een regenboogzebrapad. Vooruit wil er nochtans graag een, maar de lokale Aalsterse N-VA wil niet plooien “Veel mensen uit de lgbtq-gemeenschap herkennen zich niet in de symboolpolitiek van de activisten.”