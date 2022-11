Woordvoerder Aalsterse moskee én Vooruit-militant: “Holebi’s mogen gevoelens hebben voor elkaar - sommige mensen hebben zelfs gevoelens voor de Eiffeltoren - maar seks is strafbaar”

Aalst Leegstaan­de handelspan­den in Aalsterse winkelstra­ten worden schaars goed: “Dankzij lagere huurprij­zen en pop-ups”

In tegenstelling tot het verleden zal je dit eindejaar weinig leegstaande winkelpanden spotten in de Aalsterse binnenstad. Met de cadeautjestijd in het vooruitzicht zijn leegstaande winkelpanden in de buurt van de Grote Markt en grootste winkelstraten een schaars goed geworden. Dat was niet zo lang geleden toch anders.

14 november