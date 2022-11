Woordvoerder Aalsterse moskee én Vooruit-militant: “Holebi’s mogen gevoelens hebben voor elkaar, maar seks is strafbaar”

Aalst Staat N-VA wel nog achter het circulatie­plan? “Dit is de laatste grote aanpassing”, belooft schepen Van Overmeire (N-VA)

Staat N-VA - de grootste partij van de meerderheid in het stadsbestuur - zelf wel nog achter het circulatieplan? Onder druk van N-VA draaide Open Vld-schepen Jean-Jacques De Gucht de invoering van het eenrichtingsverkeer op de Kaaien terug en maandag raakte bekend dat ook in de Vaartstraat weer auto’s in twee richtingen zullen mogen rijden. “Dit is de laatste aanpassing”, belooft schepen Karim Van Overmeire (N-VA).

15 november