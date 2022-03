Woonzorgcentrum Denderrust opent ‘Den Oudenhof’: “Nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis”

“Denderrust vertrekt vanuit de visie waarbij de bewoner centraal staat en zet verder in op kwaliteitsvol wonen en leven. Denderrust trekt dan ook resoluut de kaart van leefgroepwerking: de bewoners leven samen in een leefgroep van 12 à 13 bewoners. Op deze manier wil Denderrust meer thuisgevoel geven aan haar bewoners”, aldus de directie van Denderrust. “Om deze nieuwe manier van werken te implementeren werd een veranderingstraject ‘Wonen en Leven’ voor het volledige personeel van de zorgcampus uitgewerkt.”

Eind 2024

De volgende stap in het bouwproject is de afbraak van de huidige afdeling ’t Fonteintje, waarna op deze plaats het tweede gebouw, De Vlieguit, zal gerealiseerd worden. “Dit gebouw zal 68 residentiële bewoners huisvesten. Daarnaast is er een apart centrum voor kortverblijf met 10 kamers voorzien. Voorziene termijn van ingebruikname is september 2024. Nadien volgt de laatste fase van het project met de afbraak van het huidige hoofdgebouw en de oprichting van een nieuwe publieke cluster met onthaal en kantoorruimte, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum, uitgebreide ontmoetingsruimte en beschikbare vergaderfaciliteiten. Het totale project zal gerealiseerd zijn eind 2024", zegt Denderrust in Herdersem.