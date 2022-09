Woonavond in Utopia: “Bezorgde jongeren gaan in gesprek met woonexperten”

“Hiermee willen we in het bijzonder jongeren, die terecht bezorgd zijn, de kans geven om in gesprek te gaan met woonexperten”, zegt de jongerenpartij. Maxim Veys, (Vlaams parlementslid Vooruit), Anja Vanrobaeys (Federaal parlementslid Vooruit), Hugo Beersmans (de Woonzaak), Carline De Clercq en Sonia Peelman (Vierdewereldgroep Mensen Voor Mensen) nemen de taak op zich om het publiek te woord te staan. Ook zij delen deze bezorgdheden. “De woonproblematiek raakt ons allemaal, in het bijzonder jongeren. Een eigen woonst is een luxe die velen onder ons in de toekomst niet meer zullen hebben”, stelt co-voorzitter van de Jongsocialisten Nona De Dier. “Er dreigt een ware ramp op ons af te komen. Het is dan ook van fundamenteel belang mensen bewust te maken van het probleem, de oorzaken én van mogelijke oplossingen.”