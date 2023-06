‘WK Stoepkrijt’ in Aalst kan op succes rekenen: “Zelfs de politie doet mee”

Nadat een buur afgelopen week de politie belde omdat kinderen met stoepkrijt hadden gespeeld voor zijn deur, reageren Aalstenaars op hun eigen ludieke manier. Her en der in de stad doen jong en oud mee aan het ‘WK Stoepkrijt’, met als belangrijkste boodschap: “Laat kinderen kind zijn.”

Afgelopen week haalde Aalst nog eens de nationale pers, met stoepkrijt deze keer. Een bewoner van de Groenstraat had gemerkt dat kinderen voor zijn deur met stoepkrijt hadden gespeeld en hij wil geen ‘vuiligheid’ in zijn gang krijgen, dus belde hij de politie. Achteraf riep de man verzachtende omstandigheden in: de buren hadden voor andere futiliteiten de politie ook al eens op hem afgestuurd. Een burenruzie dus.

Ondertussen was het verhaal wel al viraal in Aalst en de verontwaardiging alomtegenwoordig. De politie had namelijk bemiddelend gevraagd aan de vader van de spelende kinderen om het stoepkrijt te verwijderen, om de vrede in de straat te bewaren.

Als grap maakte Leen Van der Heyden (35) dan het Facebook-event ‘WK Stoepkrijt’ aan, vol fijne spot die de Aalstenaars eigen is. “Het was een grap, maar al snel kreeg ik heel veel reacties via sociale media. Voor ik het wist lieten veel mensen weten dat ze gingen meedoen. Ik heb interviews moeten geven op de radio en aan televisiereporters. Ik krijg berichten van mensen van ver buiten Aalst, met de vraag of ze mogen meedoen”, zegt ze.

“Ik ben superblij. De hoofdboodschap is: laten we wat verdraagzamer zijn voor kinderen. Als we allemaal één ding gemeenschappelijk hebben, is dat iedereen ooit kind is geweest. Het zou dus mooi zijn om kinderen de ruimte geven om kind te zijn. Ondertussen sturen mensen veel foto’s door. Mensen tekenen voor hun stoep. De politie is gepasseerd om te zeggen dat ze volledig achter de actie staat”, zegt ze. De politie van Aalst postte ook een foto op Facebook, met een knipoog naar de actie.

Op de straat

In de Korte Zoutstraat sprongen de handelaars op de kar. Daar werden de kinderen voorzien van krijtjes en er was zelfs een 3D-kunstenares aan het werk met stoepkrijt. “Toen ik via het nieuws vernam dat er in Aalst een WK Stoepkrijt plaatsvond, dan wist ik: daar moet ik bij zijn. Ik teken een meisje dat aan het krijten is op straat, maar ze is zodanig veel aan het krijten dat er een put is ontstaan in de grond. Achteraf als het klaar is, kunnen de kinderen poseren in het kunstwerk. Het is vergankelijk, hoe lang het te zien zal zijn hangt onder andere af van het weer”, zegt kunstenares Sonja Mazereel.

