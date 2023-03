Wit-Gele Kruis Aalst zoekt verpleegkundigen: “Start zondag sollicitatieprocedure en krijg een goodiebag”

Diëtisten

Laat je bloeddruk meten en kom meer te weten over complexe zorgen dankzij onze gespecialiseerde verpleegkundigen. “Bezoek de diëtisten voor advies over een gezonde levensstijl en geniet van hapjes en drankjes die bewijzen dat lekker en gezond hand in hand gaan. Sla een praatje met één van onze lokale verpleegkundigen en maak van de gelegenheid gebruik om al je vragen te stellen. Twijfel je of een naaste thuisverpleging kan gebruiken, of denk je dat een personenalarm een oplossing kan zijn? Onze medewerkers geven je graag professioneel advies”, zegt het Wit-Gele Kruis.

Uitdagingen in Aalst

De Dag van de Zorg staat dit jaar in het teken van Werken in de zorg. “In Aalst hebben we een aantal vacatures openstaan, zowel in de stad zelf als de ruimere regio", aldus teamcoach regio Aalst Katy Paulus. “Vandaag zetten we onze troeven dan ook volop in de kijker: we zijn een grote organisatie, dus je kan rekenen op excellente ondersteuning, en toch kan je heel lokaal en zelfstandig werken. We zijn echter niet blind voor de uitdagingen van de stad, en gaan steeds op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld voor mobiliteit. Binnenkort gaan we van start met een test met elektrische scooters, en die kan je hier in primeur ontdekken.”