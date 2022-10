Wissel bij Groen: Maxine McKenzie vervangt Fatma Yildiz in gemeenteraad

Maxine McKenzie zal zetelen tot en met juni 2023, na de zomer keert Yildiz terug in de gemeenteraad. McKenzie is geen onbekende in Aalst. Ze baat enkele succesvolle kinderdagverblijven uit, waaronder Tatien in de Guido Gezellestraat. Ze is ook de drijvende kracht achter het KOALA-project, waarbij ze gezinnen die het maatschappelijk en financieel moeilijk hebben wil ondersteunen. “Na meer dan 30 jaar in het vak is de samenleving veel diverser geworden en tot mijn spijt zien sommige mensen dat als een nadeel. Heel in het begin liep ik hier in Aalst rond als één van de weinige ‘zwarten’ en inderdaad was er hier en daar racistische opmerking, maar in het algemeen werd ik warm onthaald. Tegenwoordig is de warmte ver te zoeken”, vindt ze. “In de huidige tijden zie ik heel veel negatieve opmerkingen over ‘vreemden’, terwijl diversiteit net een verrijking zou moeten zijn voor onze maatschappij. Samenleven is niet gemakkelijk, maar ‘moeilijk gaat ook’. Het kost minder energie om aardig te zijn voor elkaar.”