Winkeliers lanceren tweede WinA-magazine: “Vol leuke, inspirerende, lekkere adresjes in Aalst”

Schepen Caroline De Meerleer (N-VA) was bij de lancering van het magazine. “De Aalsterse cadeaubon en de WinA, het zijn bijzonder geslaagde initiatieven die een grote meerwaarde betekenen voor de ondernemers in onze stad. Dat de WinA, gemaakt door geëngageerde en creatieve ondernemers, een tweede editie kent, toont aan hoezeer hij wordt gesmaakt. Aangezien toerisme en economie hand in hand gaan en dit ‘winkelen in Aalst’ magazine ook heel wat leuke praatjes en plaatjes bevat over onze stad met ‘de kleine verrozjekens’ en ‘de terrastoerist’, daar kunnen we district A enkel dankbaar voor zijn”, zegt ze.