‘Willy & Maandacht’ in CC De Werf: “Stijn Meuris gidst je door de muziek van de jaren 80 "

“Wie tegen beter weten in nog bij disco, soul en hardrock blijft hangen, is gewaarschuwd: de muziek van de eighties is helemaal terug. Van nooit weggeweest eigenlijk, want de donkere, alternatieve en vaak sexy klanken van de new wave duiken al langer op in de betere muziek van nu”, zegt CC De Werf. “Stijn Meuris gidst je samen met een bende muzikale klasbakken doorheen een decennium vol klassiekers van het messcherpe genre. Passeren de revue: Bauhaus, Joy Division, Sisters of Mercy, The Cure, Siouxsie and the Banshees, The Smiths en nog een dik dozijn bands die destijds voor kippenvel zorgden. En nu nog altijd. Tussendoor doet Stijn Meuris uit de doeken waar die vreemde eighties nu precies over gingen.” Willy & Maandacht met Stijn Meuris (presentatie, zang), Filip Heylens (zang, gitaar), Leen Diependaele (zang, toetsen), Kris Delacourt (gitaar, toetsen), Bart Van Lierde (bas), Ron Reuman (drums).