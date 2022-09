Wild Style Skateshop schenkt skatemateriaal aan De Kaai: “Ook minder fortuinlijke jongeren hebben recht op een uitlaatklep, een nooit eerder ontdekte passie”

“We dragen we de community een warm hart toe en proberen we ons zoveel mogelijk in te zetten waar mogelijk”, zeggen Robyn en Ruben van Wild Style Skateshop. “Een van onze projecten is kinderen en jongeren die in minder comfortabele situaties leven toegang te geven tot skaten. Want skaten kan voor hen veel betekenen: een sport, een uitlaatklep, nieuwe vrienden, misschien een nooit eerder ontdekte passie? Hiervoor werken we samen met verschillende vzw’s. Nadat we Buurtwildt hadden voorzien van voldoende materiaal voor hun jeugdwerking waren we op zoek naar een volgende vereniging om te helpen en toen we met Tim van De Kaai gesproken hebben was het duidelijk: deze organisatie kon onze steun gebruiken.”