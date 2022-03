Wild Style Skateshop host Camping Kicks vanaf 11 maart: “Exclusieve modellen voor sneaker lovers”

Wild Style Skateshop is de referentie in Aalst en omstreken voor skategerief, kledij, schoenen en toebehoren. Wild Style Skateshop is #notjustaskateshop - het is een huiskamer waar je terecht kan met je besties om te komen chillen, fingerboarden of epic skate games te spelen op de game consoles. Wild Style Skateshop geeft ook skatelessen en kan instaan voor leuke workshops in skate en graffiti. Camping Kicks is een pop-up concept van twee sneaker addicts die exclusieve modellen sneakers aanbieden die niet meer te verkrijgen zijn in de klassieke handel. Bij Camping Kicks scoor je dus niet zomaar een alledaagse sneaker maar net dat model waar je anders nooit aangeraakt, of uren voor in de rij moest gaan staan.