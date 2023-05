Wijkcomité organiseert ‘volksraadpleging’ over nieuw circulatieplan voor Arendwijk

“Maar wél twee bladzijden over het Ros Beiaard?”: Aalst kan er niet bij dat carnaval slechts voetnoot is in Vlaamse Canon

De Guldensporenslag, Ons Kookboek, het Lam Gods, Rock Werchter,... Ze kregen allemaal een mooi plekje in de Canon van Vlaanderen. Het Ros Beiaard uit Dendermonde? Twee volle bladzijden. Aalstenaars moeten dan weer met een vergrootglas zoeken naar hun carnaval, slechts een voetnoot in het boek. “Wraakroepend, we laten het hier niet bij”, reageren de Ajuinen.