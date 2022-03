Wijk in Beeld: kinderdagverblijf Tatien wil verbindende rol spelen in Aalst

Maria Hebbelinck ging namens Wijk in Beeld van de Vierdewereldgroep Aalst praten in kinderdagverblijf Tatien. “Wij willen weer die kleine ontmoetingen in de Aalsterse buurten. Mensen die goeiedag zeggen tegen mekaar, mensen die voor mekaar iets betekenen. Die zorg dragen voor mekaar”, zegt Maria. Ze had over het belang van plekken waar mensen samen kunnen komen en elkaar ontmoeten. “Het Rozekensbos bijvoorbeeld, dat wordt vaak door mensen uit de buurt genoemd. Niet alleen mensen van Rozendreef zien dat als ontmoetingsplek, ook mensen uit Horebekeveld.”

Die ontmoetingsplek kan een krantenwinkel zijn, of een slagerij, maar dus ook een kinderdagverblijf. Maxine McKenzie van kinderopvang Tatien in de Guido Gezellestraat wil met haar kinderdagverblijf mensen verbinden. “Dit is een heel diverse kinderopvang, het is belangrijk om elkaar te leren kennen. Daarom willen we op regelmatige basis activiteiten organiseren voor kinderen en ouders, zodat de mensen elkaar ontmoeten en samen iets doen. Door corona kon dat een tijdje niet, maar we willen als kinderopvang ook een ontmoetingsplek zijn. We willen de mensen weer in de kinderopvang krijgen. Het is belangrijk dat begeleidsters en ouders elkaar weer beter leren kennen. Er gaat heel veel negativiteit rond in de media over kinderdagverblijven, dus het is belangrijk dat ouders en begeleidsters elkaar goed kennen”, zegt Maxine.