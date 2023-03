Wie wordt de nieuwe uitbater van café Soleil? “Legendarisch café op hoek van Korte Zoutstraat en Keizersplein”

In de herinnering van vele Aalstenaars is café Soleil de kroeg voor creatieve zielen. Het cliënteel bestond - vroeger alleszins - uit een mix van het bohémiens en tedere anarchisten. In de hoogdagen van het café zat er altijd wel een muzikant binnen van een of andere groep. BV’s passeerden er bij de vleet. Daar werden zo’n mensen gerust gelaten. De klanten keken eens op en deden dan verder met waarmee ze bezig zijn. Sinds het overlijden van cafébaas Guy Daelman in 2016 waren er twee nieuwe uitbaters en ondertussen staat het café opnieuw leeg. Met carnaval hielden prinsen ‘Gary en Den Bremt’ het open als carnavalscafé. Wie interesse heeft in café Soleil, kan mailen naar info@drankenvandenameele.be.