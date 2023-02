Wie op zoek was naar controverse, was beter niet naar Aalst afgezakt: 105.000 toeschouwers zien vooral lokale satire

Carnavals­pom­piers aan crematori­um voor David (48): “Je bent in 1999 in Aalst toegekomen en er de bekendste friturist van de stad geworden”

Het is een pakkend afscheid geworden van frituuruitbater en carnavalist David Cant (48) in het crematorium van Aalst. Carnavalsgroep Gratietanders zette pompiers aan de inkom van het crematorium, als laatste eerbetoon, en de voorzitter van de groep nam tijdens de afscheidsplechtigheid ook het woord.