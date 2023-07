Wie deze Aalsterse koffiebar bezoekt, krijgt er plots... hondendrol bij: “‘Shit’ was mijn eerste reactie”

Ratten, zakken huisvuil, een kapotte omheining en overal onkruid: mogelijk is de hoek van de Gentsestraat met de Bert Van Hoorickstraat de ‘vuilste hoek van Aalst’. Al een paar decennia gebeurt er niks met deze bouwgrond. De stad had de grond laten omheinen, en grote spandoeken moeten de aandacht van de toevallige passant afleiden. De stad promoot daar meestal zijn events mee, maar nu wordt er gesensibiliseerd tegen zwerfvuil. Op de foto zie je dan ook wat senioren petanquen tussen de hondendrollen, met één stevig exemplaar vol in het zicht. Het is een zwerfvuilcampagne die beroert, dat is alvast zeker.

Klanten drinken hun koffie met een niet zo appetijtelijk zicht op de achtergrond.

“Shit. Dat was mijn eerste reactie toen ik het zag”, zegt Anja Eylenbosch van Kaffee Da Kothee, de kleine, maar gezellige koffiebar in de Gentsestraat. De gigantische hondendrol moet er al van vrijdag hangen. “Maar dan is de zaak gesloten. Zaterdagochtend kwam ik hier toe om de koffiebar te openen en ik schrok mij een ongeluk. Ik heb een mail gestuurd naar de schepen. Niet om negatief te doen, want ik sta achter de campagne tegen zwerfvuil. Ik heb gewoon gevraagd om het spandoek te vervangen of ergens anders te hangen”, zegt ze.

Anja Eylenbosch van Kaffee Da Kothee kijkt nu een hele dag uit op een gigantische hondendrol.

In de koffiebar bederft de hondendrol toch een beetje de sfeer. Er zijn idyllischere horizonten om bij weg te dromen terwijl je nipt van je kopje koffie. “Er zijn klanten die op een stoel zitten met zicht naar buiten en die zich dan verzetten. Ze vinden het niet tof om daar op te kijken. Andere klanten lachen met mijn miserie. Ik moet er ook constant naar kijken, hé, vanachter mijn toog”, zegt Anja. “Het zal waarschijnlijk ludiek bedoeld zijn, maar goed voor de sfeer is het niet.”

Anja Eylenbosch van Kaffee Da Kothee kijkt nu een hele dag uit op een giga hondendrol.

Tankstation

Danny Van Der Cammen is eigenaar van het stukje grond. Hij komt erbij zitten om wat uitleg te geven over de historiek van dit vuil hoekje. Het is alleszins niet zijn fout dat er al zolang niks mee gebeurt én er is goede hoop dat dit braakliggend terrein toch bebouwd zal worden, zegt hij. “Het is inderdaad sinds een zevental jaar ons perceel. Als aannemer ben ik bezig met verschillende projecten en de bouwaanvragen in deze stad lopen ook niet altijd even vlot, op zijn zachtst gezegd. Het staat dus zeker op de planning om ook aan de slag te gaan op dit stuk grond, maar de plannen zijn nog niet klaar. Ik heb zeker zin om er iets mee te doen”, zegt Danny.

De hoek van de Gentsestraat en de Bert Van Hoorickstraat in Aalst is een aantrekkingspool van zwerfvuil, sluikstort en ratten.

“Vroeger stond er een tankstation op. De vorige eigenaar heeft dat moeten saneren en wilde het verkopen. Die verkoop raakte geblokkeerd en liep mis. Uiteindelijk is de grond dan aan mij verkocht. Met de grond is 20 à 25 jaar niks gebeurd”, zegt Danny. Ondertussen is de omheining die de stad gezet heeft alweer kapot op verschillende plaatsen. “Daardoor zijn er gaten in de omheining waar mensen dan hun vuilniszakken komen droppen. Dat trekt dan weer ongedierte aan. Nu is er een overeenkomst met de stad dat zij de vuilnis op het terrein komen ophalen en ik zal op eigen kosten dan de omheining herstellen.”

Campagne die beroert

Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (N-VA) laat weten dat ze de vraag van de koffiebar al heeft besproken met haar medewerkers. “In elk geval was het de bedoeling een campagne te hebben die beroert. We worden als stad – terecht – heel vaak aangesproken op het ergerlijke van zwerfvuil, sluikstort, hondenpoep. Vandaar een sprekende campagne, GAS-boetes, naast alle andere inspanningen die al jarenlang gebeuren, want dat zijn er heel wat. Als de uitbaatster bij haar vraag blijft om de affiche te verwijderen, zullen we ze vervangen”, zegt de schepen.

De hoek van de Gentsestraat en de Bert Van Hoorickstraat in Aalst is een aantrekkingspool van zwerfvuil, sluikstort en ratten.

Volledig scherm De hoek van de Gentsestraat en de Bert Van Hoorickstraat in Aalst is een aantrekkingspool van zwerfvuil, sluikstort en ratten. © Swirko

Volledig scherm De hoek van de Gentsestraat en de Bert Van Hoorickstraat in Aalst is een aantrekkingspool van zwerfvuil, sluikstort en ratten. © Swirko

Volledig scherm De hoek van de Gentsestraat en de Bert Van Hoorickstraat in Aalst is een aantrekkingspool van zwerfvuil, sluikstort en ratten. © Swirko

Volledig scherm De hoek van de Gentsestraat en de Bert Van Hoorickstraat in Aalst is een aantrekkingspool van zwerfvuil, sluikstort en ratten. © Swirko

