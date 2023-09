Wespenspin gespot in Erembodegem

Vrouw (44) die vader van haar kinderen met messteken doodde, blijft in cel: “27 jaar lang gaf ze in hun huwelijk het beste van zichzelf”

M.C. (44), die in Aalst haar echtgenoot met messteken om het leven heeft gebracht, is vrijdagochtend voor de raadkamer in Dendermonde verschenen. In een rolstoel, want de vrouw heeft nog steeds medische zorgen nodig. “Door de mishandeling voelt ze zich volledig getraumatiseerd”, zegt haar advocaat Jeroen D’Hondt. Ze blijft alvast langer in voorhechtenis.