Werknemers op bouwwerf zien lichaam drijven in Dender en verwittigen hulpdiensten

Het was rond 17.00 uur dinsdag dat het lichaam werd opgemerkt ter hoogte van Jan De Nul in Hofstade. Daar waren werknemers bezig op een werf toen ze de persoon opmerkten in het water. Brandweer politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar de persoon die in het water lag bleek al overleden te zijn. Het zou gaan om een man, maar meer informatie is momenteel niet bekend. Mogelijk gaat het om een persoon die sinds deze ochtend vermist is. De politie en het parket zullen nu een onderzoek starten naar de gevonden persoon, maar alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.