Werken tussen Aalst en Haaltert: “Spooroverweg op de Geraardsbergsesteenweg afgesloten”

David Van Dijck zingt zaterdag in EMotia

De voorbije jaren stonden de nummers van David Van Dijck geregeld in de Vlaamse Top 10 en Top 50. Zaterdagavond 22 april is hij op uitnodiging van Hedwig Redant te gast in Cultuurhuis EMotia naar aanleiding van zijn nieuwe album ‘Licht Aan De Overkant’.